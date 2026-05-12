KOHOKU KOGYO Aktie
WKN DE: A3C9BB / ISIN: JP3302100007
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12.05.2026 07:01:06
Ausblick: KOHOKU KOGYO stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
KOHOKU KOGYO wird am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 36,09 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte KOHOKU KOGYO 8,56 JPY je Aktie erwirtschaftet.
KOHOKU KOGYO soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,37 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,56 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 143,25 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 114,73 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 19,90 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 17,45 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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