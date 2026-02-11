KOHOKU KOGYO Aktie

KOHOKU KOGYO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C9BB / ISIN: JP3302100007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.02.2026 07:01:06

Ausblick: KOHOKU KOGYO vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

KOHOKU KOGYO gibt am 12.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 35,70 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 38,08 JPY je Aktie erzielt worden.

KOHOKU KOGYO soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,72 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,79 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 101,74 JPY, während im vorherigen Zeitraum noch 120,50 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 17,28 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 15,92 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu KOHOKU KOGYO CO. LTD. Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu KOHOKU KOGYO CO. LTD. Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

KOHOKU KOGYO CO. LTD. Registered Shs 3 900,00 4,42% KOHOKU KOGYO CO. LTD. Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX dreht ins Minus -- DAX im Plus -- Wall Street in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit negativer Tendenz. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Donnerstag uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen