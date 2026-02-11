KOHOKU KOGYO Aktie
WKN DE: A3C9BB / ISIN: JP3302100007
|
11.02.2026 07:01:06
Ausblick: KOHOKU KOGYO vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
KOHOKU KOGYO gibt am 12.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 35,70 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 38,08 JPY je Aktie erzielt worden.
KOHOKU KOGYO soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,72 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,79 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 101,74 JPY, während im vorherigen Zeitraum noch 120,50 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 17,28 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 15,92 Milliarden JPY waren.
Redaktion finanzen.at
