KOHOKU KOGYO Aktie

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WKN DE: A3C9BB / ISIN: JP3302100007

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11.11.2026 07:01:06

Ausblick: KOHOKU KOGYO zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

KOHOKU KOGYO lässt sich am 12.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird KOHOKU KOGYO die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 50,12 JPY gegenüber 44,09 JPY im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll KOHOKU KOGYO nach den Prognosen von 2 Analysten 5,96 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 29,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,61 Milliarden JPY umgesetzt worden.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 185,14 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 114,73 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 22,41 Milliarden JPY, gegenüber 17,45 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

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