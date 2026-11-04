Kojamo Aktie
WKN DE: A2JN4W / ISIN: FI4000312251
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Kojamo gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Kojamo stellt am 05.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,175 EUR je Aktie gegenüber 0,110 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 127,1 Millionen EUR aus – das entspräche einem Plus von 10,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 114,9 Millionen EUR in den Büchern standen.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,455 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,080 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt von insgesamt 491,3 Millionen EUR aus im Gegensatz zu 459,1 Millionen EUR Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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