Ausblick: Kojamo gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Kojamo lädt am 11.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,125 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,130 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Minus von 2,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 112,4 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 114,7 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,158 EUR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,090 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt von insgesamt 457,3 Millionen EUR aus, im Gegensatz zu 456,4 Millionen EUR im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

