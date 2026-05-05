Kojamo Aktie
WKN DE: A2JN4W / ISIN: FI4000312251
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Kojamo stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Kojamo stellt am 06.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,088 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,040 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
6 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 111,8 Millionen EUR gegenüber 115,2 Millionen EUR im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 2,97 Prozent.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,602 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,080 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich auf 490,4 Millionen EUR, gegenüber 459,1 Millionen EUR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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