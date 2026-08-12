Ausblick: Kojamo verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Kojamo wird am 13.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,155 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,040 EUR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 124,8 Millionen EUR aus – eine Steigerung von 7,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Kojamo einen Umsatz von 116,5 Millionen EUR eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,435 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,080 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 490,3 Millionen EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 459,1 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at