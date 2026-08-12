Kojamo Aktie
WKN DE: A2JN4W / ISIN: FI4000312251
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12.08.2026 07:01:06
Ausblick: Kojamo verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Kojamo wird am 13.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,155 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,040 EUR je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 124,8 Millionen EUR aus – eine Steigerung von 7,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Kojamo einen Umsatz von 116,5 Millionen EUR eingefahren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,435 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,080 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 490,3 Millionen EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 459,1 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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