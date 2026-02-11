Ausblick: KOKUSAI ELECTRIC mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

KOKUSAI ELECTRIC öffnet am 12.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 28,35 JPY. Das entspräche einer Verringerung von 18,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 34,65 JPY erwirtschaftet wurden.

KOKUSAI ELECTRIC soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 55,78 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 7,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 60,12 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 123,22 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 154,60 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich auf 232,44 Milliarden JPY, gegenüber 238,93 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at