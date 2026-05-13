Kolibri Global Energy Aktie

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WKN DE: A3DL9D / ISIN: CA50043K4063

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13.05.2026 07:01:06

Ausblick: Kolibri Global Energy veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Kolibri Global Energy wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,170 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,160 USD je Aktie erzielt worden.

Kolibri Global Energy soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 19,2 Millionen USD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,730 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,440 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 77,7 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 56,9 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

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