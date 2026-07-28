Ausblick: Komatsu gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Komatsu stellt am 29.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,605 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 12,32 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,690 USD je Aktie erzielt worden waren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Komatsu in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,56 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 6,13 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 6,29 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,60 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,75 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 26,67 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 27,43 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at