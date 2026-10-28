Komatsu Aktie
WKN: 922469 / ISIN: US5004584018
|
28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Komatsu informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Komatsu wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,718 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Komatsu noch 0,630 USD je Aktie eingenommen.
8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 0,64 Prozent auf 6,70 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,66 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 11 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,84 USD, gegenüber 2,75 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt 28,18 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 27,43 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Komatsu Ltd (spons. ADRs)
|
28.10.26
|Ausblick: Komatsu informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
14.10.26
|Erste Schätzungen: Komatsu veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
28.07.26
|Ausblick: Komatsu gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
14.07.26
|Erste Schätzungen: Komatsu verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Komatsu Ltd (spons. ADRs)
Aktien in diesem Artikel
|Komatsu Ltd (spons. ADRs)
|43,05
|-1,15%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor EZB-Zinsentscheid: ATX legt zu -- DAX deutlich im Plus -- Asiens Börsen geben letztlich mehrheitlich ab - Nikkei stark
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich im Handel am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt notiert ebenso in der Gewinnzone. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.