Komatsu Aktie

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WKN: 922469 / ISIN: US5004584018

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28.10.2026 07:01:06

Ausblick: Komatsu informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Komatsu wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,718 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Komatsu noch 0,630 USD je Aktie eingenommen.

8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 0,64 Prozent auf 6,70 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,66 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 11 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,84 USD, gegenüber 2,75 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt 28,18 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 27,43 Milliarden USD generiert worden waren.

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