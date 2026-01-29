Komatsu Aktie

Komatsu für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 922469 / ISIN: US5004584018

29.01.2026 07:01:06

Ausblick: Komatsu legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Komatsu präsentiert in der am 30.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,613 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Komatsu noch 0,770 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll Komatsu mit einem Umsatz von insgesamt 6,28 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,49 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 3,28 Prozent verringert.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,52 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,11 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 25,55 Milliarden USD, gegenüber 26,94 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

