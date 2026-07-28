Ausblick: Komatsu legt Quartalsergebnis vor

Komatsu wird am 29.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 95,57 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Komatsu 99,08 JPY je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 7,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 973,44 Milliarden JPY gegenüber 909,52 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 413,64 JPY, während im vorherigen Jahr noch 413,90 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4.251,32 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 4.134,22 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at