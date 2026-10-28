Komatsu Aktie

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WKN: 854658 / ISIN: JP3304200003

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28.10.2026 07:01:06

Ausblick: Komatsu stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Komatsu wird am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

4 Analysten schätzen, dass Komatsu für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 113,75 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 92,72 JPY je Aktie erwirtschaftet.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1.060,10 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 7,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 982,06 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 12 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 448,69 JPY, gegenüber 413,90 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt 4.438,79 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 4.134,22 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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