Komatsu Aktie

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WKN: 922469 / ISIN: US5004584018

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27.04.2026 07:01:06

Ausblick: Komatsu stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Komatsu öffnet am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,690 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Komatsu ein EPS von 0,920 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 5,51 Prozent auf 7,11 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,53 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,57 USD, gegenüber 3,11 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 25,69 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 26,94 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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