Ausblick: Komatsu stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Komatsu wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 96,09 JPY. Das entspräche einer Verringerung von 18,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 117,39 JPY erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 0,82 Prozent auf 981,07 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Komatsu noch 989,20 Milliarden JPY umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 391,89 JPY aus. Im Vorjahr waren 473,42 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten im Durchschnitt 3.970,95 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 4.107,05 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at