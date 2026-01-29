Komatsu Aktie

WKN: 854658 / ISIN: JP3304200003

29.01.2026 07:01:06

Ausblick: Komatsu stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Komatsu wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 96,09 JPY. Das entspräche einer Verringerung von 18,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 117,39 JPY erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 0,82 Prozent auf 981,07 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Komatsu noch 989,20 Milliarden JPY umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 391,89 JPY aus. Im Vorjahr waren 473,42 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten im Durchschnitt 3.970,95 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 4.107,05 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Freitag zu. In Fernost weisen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

