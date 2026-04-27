Ausblick: Komatsu veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Komatsu wird am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 108,69 JPY. Im Vorjahresquartal waren 140,18 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 2,41 Prozent auf 1.119,53 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.147,13 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 11 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 401,68 JPY je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 473,42 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich auf 4.026,34 Milliarden JPY, gegenüber 4.107,05 Milliarden JPY im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at