Komercni Banka AS Aktie

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WKN: 888040 / ISIN: CZ0008019106

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29.04.2026 07:01:06

Ausblick: Komercni Banka AS gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Komercni Banka AS wird am 30.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 20,00 CZK. Dies würde einer Verringerung von 9,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Komercni Banka AS 22,16 CZK je Aktie vermeldete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Komercni Banka AS in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,43 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 9,36 Milliarden CZK. Im Vorjahresviertel waren noch 9,14 Milliarden CZK in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 91,70 CZK, gegenüber 95,61 CZK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 39,13 Milliarden CZK, nachdem im Vorjahr 107,15 Milliarden CZK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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