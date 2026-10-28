Komercni Banka AS Aktie

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WKN: 888040 / ISIN: CZ0008019106

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28.10.2026 07:01:06

Ausblick: Komercni Banka AS präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Komercni Banka AS lädt am 29.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 23,00 CZK. Dies würde einer Verringerung von 9,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Komercni Banka AS 25,28 CZK je Aktie vermeldete.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 1,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 9,50 Milliarden CZK gegenüber 9,33 Milliarden CZK im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 91,93 CZK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 95,61 CZK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 38,67 Milliarden CZK, gegenüber 107,15 Milliarden CZK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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