Ausblick: Komplett ASA Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Komplett ASA Registered stellt am 12.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,443 NOK. Das entspräche einem Zuwachs von 302,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,110 NOK erwirtschaftet wurden.

Im abgelaufenen Quartal soll Komplett ASA Registered nach den Prognosen von 5 Analysten 5,15 Milliarden NOK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 14,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,51 Milliarden NOK umgesetzt worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,511 NOK aus, während im Fiskalvorjahr -1,100 NOK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 15,80 Milliarden NOK in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 14,93 Milliarden NOK.

Redaktion finanzen.at