Ausblick: Komplett ASA Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Komplett ASA Registered lässt sich am 30.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Komplett ASA Registered die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,237 NOK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 46,14 Prozent erhöht. Damals waren -0,440 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 3,53 Milliarden NOK aus – das entspräche einem Plus von 4,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,37 Milliarden NOK in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,466 NOK, gegenüber -3,760 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 16,64 Milliarden NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 15,41 Milliarden NOK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at