Komplett Bank ASA Registered Shs Aktie
WKN DE: A2AQKM / ISIN: NO0010694029
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Komplett Bank ASA Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Komplett Bank ASA Registered wird am 06.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,315 NOK gegenüber 0,210 NOK im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Minus von 26,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 357,2 Millionen NOK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 483,7 Millionen NOK in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,12 NOK, während im vorherigen Jahr noch 0,820 NOK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,42 Milliarden NOK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,89 Milliarden NOK waren.
Redaktion finanzen.at
