Komplett Bank ASA Registered Shs Aktie

Komplett Bank ASA Registered Shs

WKN DE: A2AQKM / ISIN: NO0010694029

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Komplett Bank ASA Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Komplett Bank ASA Registered wird am 06.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,315 NOK gegenüber 0,210 NOK im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Minus von 26,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 357,2 Millionen NOK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 483,7 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,12 NOK, während im vorherigen Jahr noch 0,820 NOK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,42 Milliarden NOK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,89 Milliarden NOK waren.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

