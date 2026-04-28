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28.04.2026 07:01:06

Ausblick: Kone legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kone veröffentlicht am 29.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 14 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,431 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Kone 0,410 EUR je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 16 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 2,67 Milliarden EUR aus – das entspräche einem Plus von 0,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,67 Milliarden EUR in den Büchern standen.

23 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,20 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,89 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 22 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 11,70 Milliarden EUR, gegenüber 11,25 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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