Ausblick: Kone zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Kone wird am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
In Sachen EPS gehen 13 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,613 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Kone noch 0,470 EUR je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten ein Plus von 0,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,98 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,98 Milliarden EUR umgesetzt.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 24 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,02 EUR, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 1,84 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 23 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 11,26 Milliarden EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 11,10 Milliarden EUR waren.
