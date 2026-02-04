Ausblick: Konecranes präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Konecranes wird am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,47 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,37 EUR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Konecranes in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,65 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 1,18 Milliarden EUR im Vergleich zu 1,21 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,12 EUR, während im vorherigen Zeitraum noch 4,65 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 4,21 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 4,23 Milliarden EUR waren.

