Konecranes Aktie
WKN: 899827 / ISIN: FI0009005870
|
04.02.2026 07:01:06
Ausblick: Konecranes präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Konecranes wird am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,47 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,37 EUR je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Konecranes in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,65 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 1,18 Milliarden EUR im Vergleich zu 1,21 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,12 EUR, während im vorherigen Zeitraum noch 4,65 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 4,21 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 4,23 Milliarden EUR waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Konecranes
|
04.02.26
|Ausblick: Konecranes präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: Konecranes zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.10.25
|Ausblick: Konecranes informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
08.10.25
|Erste Schätzungen: Konecranes präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)