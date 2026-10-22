Konecranes Aktie
WKN: 899827 / ISIN: FI0009005870
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22.10.2026 07:01:06
Ausblick: Konecranes stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Konecranes wird am 23.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,491 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Konecranes einen Gewinn von 0,440 EUR je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 10,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,09 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 988,7 Millionen EUR umgesetzt.
Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,75 EUR, gegenüber 1,68 EUR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 4,29 Milliarden EUR im Vergleich zu 4,19 Milliarden EUR im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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