Konecranes Aktie
WKN: 899827 / ISIN: FI0009005870
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28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Konecranes veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Konecranes wird am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,352 EUR je Aktie gegenüber 0,310 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 1,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,00 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 983,7 Millionen EUR umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,81 EUR, während im vorherigen Jahr noch 1,68 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,37 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 4,19 Milliarden EUR waren.
Redaktion finanzen.at
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