Ausblick: Konecranes zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Konecranes präsentiert am 24.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,450 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 7,14 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,420 EUR je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 4,20 Prozent auf 1,10 Milliarden EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,05 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,77 EUR je Aktie, gegenüber 1,68 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 4,30 Milliarden EUR. Im Vorjahr waren 4,19 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at