Ausblick: Kongsberg Automotive zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Kongsberg Automotive wird am 30.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass Kongsberg Automotive für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,000 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,000 NOK auf dem gleichen Niveau gelegen.

Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 177,5 Millionen EUR erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 2,21 Milliarden NOK im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,013 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,000 NOK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 746,0 Millionen EUR, gegenüber 8,35 Milliarden NOK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at