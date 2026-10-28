Kongsberg Gruppen ASA Registered Shs Aktie

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WKN DE: A41BLY / ISIN: NO0013536151

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28.10.2026 07:01:06

Ausblick: Kongsberg Gruppen ASA Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Kongsberg Gruppen ASA Registered wird am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,62 NOK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,93 NOK erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Kongsberg Gruppen ASA Registered in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 22,79 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 10,27 Milliarden NOK. Im Vorjahresviertel waren noch 13,30 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,34 NOK aus, während im Vorjahreszeitraum 9,04 NOK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 42,41 Milliarden NOK in den Büchern stehen werden, gegenüber 31,54 Milliarden NOK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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