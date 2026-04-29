Kongsberg Gruppen ASA Registered Shs Aktie

Kongsberg Gruppen ASA Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41BLY / ISIN: NO0013536151

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.04.2026 07:01:06

Ausblick: Kongsberg Gruppen ASA Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kongsberg Gruppen ASA Registered wird am 30.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,87 NOK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,59 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 13,52 Milliarden NOK aus – das entspräche einem Minus von 0,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,57 Milliarden NOK in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 7,32 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 9,04 NOK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 67,34 Milliarden NOK, gegenüber 31,54 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Kongsberg Gruppen ASA Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Kongsberg Gruppen ASA Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Kongsberg Gruppen ASA Registered Shs 27,91 0,58% Kongsberg Gruppen ASA Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 17
25.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.04.26 KW 17: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.04.26 KW 17: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX stabil -- DAX in Grün -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Leitindex präsentiert sich wenig bewegt. Der deutsche Leitindex zeigt sich währenddessen mit Gewinnen. Die asiatischen Börsen zeigten sich am Donnerstag vermehrt mit negativen Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen