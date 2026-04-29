Ausblick: Kongsberg Gruppen ASA Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kongsberg Gruppen ASA Registered wird am 30.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,87 NOK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,59 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 13,52 Milliarden NOK aus – das entspräche einem Minus von 0,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,57 Milliarden NOK in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 7,32 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 9,04 NOK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 67,34 Milliarden NOK, gegenüber 31,54 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at