Kongsberg Gruppen ASA Registered Shs Aktie
WKN DE: A41BLY / ISIN: NO0013536151
|
29.04.2026 07:01:06
Ausblick: Kongsberg Gruppen ASA Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Kongsberg Gruppen ASA Registered wird am 30.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,87 NOK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,59 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 13,52 Milliarden NOK aus – das entspräche einem Minus von 0,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,57 Milliarden NOK in den Büchern standen.
Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 7,32 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 9,04 NOK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 67,34 Milliarden NOK, gegenüber 31,54 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kongsberg Gruppen ASA Registered Shs
|
29.04.26
|Ausblick: Kongsberg Gruppen ASA Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
15.04.26
|Erste Schätzungen: Kongsberg Gruppen ASA Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
05.02.26
|Ausblick: Kongsberg Gruppen ASA Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.01.26
|Erste Schätzungen: Kongsberg Gruppen ASA Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Kongsberg Gruppen ASA Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Kongsberg Gruppen ASA Registered Shs
|27,91
|0,58%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX stabil -- DAX in Grün -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Leitindex präsentiert sich wenig bewegt. Der deutsche Leitindex zeigt sich währenddessen mit Gewinnen. Die asiatischen Börsen zeigten sich am Donnerstag vermehrt mit negativen Vorzeichen.