Ausblick: Kongsberg Gruppen ASA Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kongsberg Gruppen ASA Registered wird sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,97 NOK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Kongsberg Gruppen ASA Registered noch 1,65 NOK je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Kongsberg Gruppen ASA Registered nach den Prognosen von 8 Analysten 15,95 Milliarden NOK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 14,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,91 Milliarden NOK umgesetzt worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 10 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 8,57 NOK prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 5,83 NOK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 57,73 Milliarden NOK umgesetzt werden sollen, gegenüber 48,84 Milliarden NOK im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at