Konica Minolta Holdings Aktie

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WKN: 857929 / ISIN: JP3300600008

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13.05.2026 07:01:06

Ausblick: Konica Minolta legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Konica Minolta lädt am 14.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 6,60 JPY gegenüber -68,890 JPY im Vorjahresquartal.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 5,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 296,04 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Konica Minolta für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 280,90 Milliarden JPY aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 9 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 53,30 JPY prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -95,980 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1.060,22 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 1.127,88 Milliarden JPY im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

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