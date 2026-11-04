Konica Minolta Holdings Aktie

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WKN: 857929 / ISIN: JP3300600008

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Konica Minolta mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Konica Minolta wird am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 17,80 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Konica Minolta 31,02 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 3,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 270,17 Milliarden JPY gegenüber 261,96 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 59,01 JPY je Aktie, gegenüber 61,25 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 1.096,90 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 1.087,74 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net

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