Konica Minolta Holdings Aktie

Konica Minolta Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 857929 / ISIN: JP3300600008

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29.07.2026 07:01:06

Ausblick: Konica Minolta stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Konica Minolta stellt am 30.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 10,10 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 14,74 JPY je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 254,87 Milliarden JPY – ein Plus von 1,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Konica Minolta 251,20 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 60,47 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 61,25 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.081,11 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1.087,74 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at

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