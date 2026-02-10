Ausblick: Koninklijke Ahold NV (spons ADRs) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Koninklijke Ahold NV (spons ADRs) wird am 11.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,783 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 74,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,450 USD erwirtschaftet wurden.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 10,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 24,83 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Koninklijke Ahold NV (spons ADRs) für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 27,35 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,06 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 2,06 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 107,85 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 96,66 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at