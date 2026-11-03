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Koninklijke Ahold NV Aktie

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WKN DE: A2AJ7G / ISIN: US5004675014

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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: Koninklijke Ahold NV (spons ADRs) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Koninklijke Ahold NV (spons ADRs) stellt am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

9 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,748 USD aus. Im letzten Jahr hatte Koninklijke Ahold NV (spons ADRs) einen Gewinn von 0,760 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 1,25 Prozent auf 25,96 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 26,29 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,06 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,83 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 17 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 105,34 Milliarden USD, gegenüber 104,23 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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