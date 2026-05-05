Ausblick: Koninklijke Ahold NV (spons ADRs) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Koninklijke Ahold NV (spons ADRs) wird am 06.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Gewinn von 0,715 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,640 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 7,64 Prozent auf 26,37 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Koninklijke Ahold NV (spons ADRs) noch 24,50 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,27 USD, gegenüber 2,83 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 110,14 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 104,23 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at