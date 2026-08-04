Ausblick: Koninklijke Ahold NV (spons ADRs) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Koninklijke Ahold NV (spons ADRs) äußert sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

9 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,729 USD gegenüber 0,690 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 26,51 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 1,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26,17 Milliarden USD in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,18 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,83 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 15 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 107,90 Milliarden USD, gegenüber 104,23 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at