Ausblick: Kontoor Brands legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kontoor Brands stellt am 03.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 9 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,64 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,14 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten einen Zuwachs von 39,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 976,2 Millionen USD gegenüber 699,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 5,50 USD, gegenüber 4,36 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 3,11 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 2,61 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

