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WKN DE: A2PJSK / ISIN: US50050N1037

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Kontoor Brands stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kontoor Brands präsentiert in der am 05.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

11 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,34 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,660 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 9 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 694,2 Millionen USD aus – eine Minderung von 18,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Kontoor Brands einen Umsatz von 853,1 Millionen USD eingefahren.

Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 5,30 USD je Aktie, gegenüber 4,05 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 2,70 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 3,15 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net

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