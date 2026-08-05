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Bilanz im Fokus 05.08.2026 07:01:06

Ausblick: Kontron veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ausblick: Kontron veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Was sich Anaylsten von der kommenden Kontron-Bilanz versprechen.

Kontron öffnet am 06.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,170 EUR gegenüber 1,12 EUR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Kontron 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 356,3 Millionen EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 9,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Kontron 395,7 Millionen EUR umsetzen können.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,58 EUR je Aktie, gegenüber 2,29 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 1,61 Milliarden EUR. Im Vorjahr waren 1,61 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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