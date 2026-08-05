Kontron Aktie
WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5
|Bilanz im Fokus
|
05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Kontron veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Kontron öffnet am 06.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,170 EUR gegenüber 1,12 EUR im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite soll Kontron 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 356,3 Millionen EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 9,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Kontron 395,7 Millionen EUR umsetzen können.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,58 EUR je Aktie, gegenüber 2,29 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 1,61 Milliarden EUR. Im Vorjahr waren 1,61 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kontron
|
07.08.26
|EQS-DD: Kontron AG: Hannes Niederhauser, buy (EQS Group)
|
07.08.26
|EQS-DD: Kontron AG: Hannes Niederhauser, Kauf (EQS Group)
|
07.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX mittags in Grün (finanzen.at)
|
07.08.26
|EQS-DD: Kontron AG: Dr. Clemens Billek, Kauf (EQS Group)
|
07.08.26
|EQS-DD: Kontron AG: Dr. Clemens Billek, buy (EQS Group)
|
06.08.26
|TecDAX-Handel aktuell: Börsianer lassen TecDAX steigen (finanzen.at)
|
06.08.26
|Börse Frankfurt: TecDAX legt zu (finanzen.at)
|
06.08.26
|Börse Frankfurt: SDAX am Donnerstagmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu Kontron
|07.08.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|Kontron Halten
|Warburg Research
|06.08.26
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.06.26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|Kontron Halten
|Warburg Research
|06.08.26
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.06.26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|Kontron Halten
|Warburg Research
|06.08.26
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.06.26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|31.08.20
|Kontron Hold
|Raiffeisen Centrobank AG
|14.04.20
|Kontron neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|26.08.19
|Kontron Hold
|Raiffeisen Centrobank AG
Aktien in diesem Artikel
|Kontron
|21,88
|2,72%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.