Kopin Aktie
WKN: 888358 / ISIN: US5006001011
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11.05.2026 07:01:06
Ausblick: Kopin zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Kopin wird am 12.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,015 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Minus von 5,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 10,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,5 Millionen USD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,040 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,010 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 56,9 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 39,3 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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