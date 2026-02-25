Ausblick: Koppers gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Koppers äußert sich am 26.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,593 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,500 USD erwirtschaftet worden.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 6,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 477,0 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Koppers für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 444,5 Millionen USD aus.

Die Prognosen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,99 USD, gegenüber 2,46 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 1,89 Milliarden USD im Vergleich zu 2,09 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at