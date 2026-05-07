Ausblick: Koppers öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Koppers wird am 08.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,435 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Koppers noch ein Verlust pro Aktie von -0,680 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Minus von 11,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 402,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 456,5 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,18 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,74 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,91 Milliarden USD, gegenüber 1,88 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at