Koppers Holdings Aktie
WKN DE: A0JC0E / ISIN: US50060P1066
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05.11.2026 07:01:06
Ausblick: Koppers stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Koppers wird am 06.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,37 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,17 USD je Aktie erzielt worden.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 518,6 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 6,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 485,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,03 USD je Aktie, gegenüber 2,74 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 1,94 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,88 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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