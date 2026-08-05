Koppers Holdings Aktie
WKN DE: A0JC0E / ISIN: US50060P1066
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Koppers stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Koppers wird am 06.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,12 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,810 USD erwirtschaftet worden.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 506,1 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 0,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 504,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,13 USD, gegenüber 2,74 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 1,93 Milliarden USD im Vergleich zu 1,88 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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