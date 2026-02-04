Ausblick: KOREA AEROSPACE präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

KOREA AEROSPACE lässt sich am 05.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird KOREA AEROSPACE die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 792,01 KRW aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 554,55 Prozent erhöht. Damals waren 121,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 14 Analysten von einem Zuwachs von 25,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1.372,92 Milliarden KRW gegenüber 1.094,80 Milliarden KRW im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 17 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2077,14 KRW je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1765,00 KRW je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 17 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3.616,66 Milliarden KRW, gegenüber 3.633,74 Milliarden KRW im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at