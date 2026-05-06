Ausblick: KOREA AEROSPACE zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

KOREA AEROSPACE wird am 07.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 625,74 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 308,00 KRW je Aktie vermeldet.

KOREA AEROSPACE soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.111,52 Milliarden KRW abgeschlossen haben – davon gehen 13 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 58,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 699,26 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

19 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3643,31 KRW je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1907,00 KRW je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 5.604,49 Milliarden KRW, gegenüber 3.696,38 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at