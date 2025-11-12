Ausblick: Korea Electric Power informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Korea Electric Power wird am 13.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 4639,96 KRW. Das entspräche einem Zuwachs von 61,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2881,00 KRW erwirtschaftet wurden.

Korea Electric Power soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 27.240,65 Milliarden KRW abgeschlossen haben – davon gehen 10 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26.103,36 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 12174,87 KRW, während im vorherigen Jahr noch 5439,00 KRW erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 97.260,05 Milliarden KRW umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 93.398,90 Milliarden KRW waren.

Redaktion finanzen.at